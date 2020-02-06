İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

15 dakika önce

QNB Finansbank Scratch Cup 2020Tarih : 6 ŞubatYer : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal KuledeSaat : 10.00Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 ŞubatYer : Ritz Carlton, Cam SalonSaat : 10.00-11.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

QNB Finansbank Scratch Cup 2020

Tarih : 6 Şubat

Yer   : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal Kulede

Saat  : 10.00

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Ritz Carlton, Cam Salon

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısı

Tarih : 12 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Saat  : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 8.30- 18.00


Dokuz Eylül Üniversitesi, Finansbank, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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