İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

7 saat önce

İTKİB basın toplantısıTarih : 22 ŞubatYer : Dış Ticaret Merkezi, YenibosnaSaat : 10.00UDOFED basın toplantısıTarih : 24 ŞubatYer : Delta Hotels by MARRIOTSaat : 10.30Huawei Online Ürün ve Strateji SunumuTarih : 24 ŞubatSaat : 16.00-18.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

İTKİB basın toplantısı

Tarih  : 22 Şubat

Yer    : Dış Ticaret Merkezi, Yenibosna

Saat  : 10.00

UDOFED basın toplantısı

Tarih  : 24 Şubat

Yer    : Delta Hotels by MARRIOT

Saat  : 10.30

Huawei Online Ürün ve Strateji Sunumu

Tarih  : 24 Şubat

Saat  : 16.00-18.00

Crypto Talks

Tarih  : 24 Şubat

Yer    : 42 Maslak AVM, ininal Espor Arena

Saat  : 18.00-20.00

3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi

Tarih  : 24 Şubat

Yer    : Çırağan Palace Kempinski

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısı

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Ritz carlton, Şişli

Saat  : 09.00-11.30

WIN EURASIA fuarı

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Marriott Hotel,Şişli

Saat  : 09.30-11.15

MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneli

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : MÜSİAD Genel Merkezi

Saat  : 13.00-16.00

BTSO Meclis Toplantısı TCMB Başkanı Murat Uysal konuşması

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Aydınlı Grup özel basın daveti

Tarih  : 26 Şubat

Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus

Saat  : 12.00-13.30

Espor Arena açılışı

Tarih  : 26 Şubat

Yer    : İninal Espor Arena, Levent

Saat  : 15.00-22.00

TestDefence Etkinliği

Tarih  : 27 Şubat

Yer    : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara

Saat  : 09.00-16.15

İTO "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası" sunumu

Tarih  : 27 Şubat

Yer    : İstanbul Ticaret Odası Fuaye Salonu

Saat  : 10.30

1. Uluslararası Dijital Hemşirelik Kongresi

Tarih  : 29 Şubat-1 Mart

Yer    : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Saat  : 09.00-13.00

İDDMİB basın toplantısı

Tarih  : 10 Mart

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus

Saat  : 10.00

Koçtaş Sohbet ve Değerlendirme Toplantısı

Tarih  : 17 Mart

Yer    : Divan Otel, Elmadağ

Saat  : 10.30

Pazarlama Türkiye Zirvesi

Tarih : 15 Nisan

Yer   : Radisson Blu Hotel, Şişli


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:48:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]