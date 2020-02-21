İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İTKİB basın toplantısı
Tarih : 22 ŞubatYer : Dış Ticaret Merkezi, YenibosnaSaat : 10.00
UDOFED basın toplantısıTarih : 24 ŞubatYer : Delta Hotels by MARRIOTSaat : 10.30
Huawei Online Ürün ve Strateji SunumuTarih : 24 ŞubatSaat : 16.00-18.00
Crypto TalksTarih : 24 ŞubatYer : 42 Maslak AVM, ininal Espor ArenaSaat : 18.00-20.00
3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar ZirvesiTarih : 24 ŞubatYer : Çırağan Palace Kempinski
Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısıTarih : 25 ŞubatYer : Ritz carlton, ŞişliSaat : 09.00-11.30
WIN EURASIA fuarıTarih : 25 ŞubatYer : Marriott Hotel,ŞişliSaat : 09.30-11.15
MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneliTarih : 25 ŞubatYer : MÜSİAD Genel MerkeziSaat : 13.00-16.00
BTSO Meclis Toplantısı TCMB Başkanı Murat Uysal konuşmasıTarih : 25 ŞubatYer : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
Aydınlı Grup özel basın davetiTarih : 26 ŞubatYer : Hilton Istanbul BosphorusSaat : 12.00-13.30
Espor Arena açılışıTarih : 26 ŞubatYer : İninal Espor Arena, LeventSaat : 15.00-22.00
TestDefence EtkinliğiTarih : 27 ŞubatYer : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, AnkaraSaat : 09.00-16.15
İTO "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası" sunumuTarih : 27 ŞubatYer : İstanbul Ticaret Odası Fuaye SalonuSaat : 10.30
1. Uluslararası Dijital Hemşirelik KongresiTarih : 29 Şubat-1 MartYer : İstinye Üniversitesi Topkapı KampüsüSaat : 09.00-13.00
İDDMİB basın toplantısıTarih : 10 MartYer : Hilton İstanbul BosphorusSaat : 10.00
Koçtaş Sohbet ve Değerlendirme ToplantısıTarih : 17 MartYer : Divan Otel, ElmadağSaat : 10.30
Pazarlama Türkiye ZirvesiTarih : 15 Nisan
Yer : Radisson Blu Hotel, Şişli