İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika

İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı

05.11.2020 11:12
İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı, System.String[]

Aksaray'dan 3 buçuk aylık tarım işi ve kalacak yer temini vaadi ile çalışmak üzere Antalya'ya gelen 11 kişilik aile, paralarını alamayıp ev de bulamayınca kentin işlek bir caddesinde bulunan parka çadır kurdu.

Aksaray'dan 3 buçuk aylık tarım işi ve kalacak yer temini vaadi ile çalışmak üzere Antalya'ya gelen 11 kişilik aile, paralarını alamayıp ev de bulamayınca kentin işlek bir caddesinde bulunan parka çadır kurdu. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu aile banyo ihtiyacını denizde karşılarken, yemeklerini ise ateşin üzerinde yapıyor.

Aksaray'da yaşayan ve mevsimlik işçi olarak çalışan Boran Şahin (39), bir süre önce internette Antalya'da tarım işi ile ilgili bir ilan gördü. İlan sahibiyle iletişim kuran Şahin, 3 buçuk ay sürecek iş ve kalacak yer temini vaadi ile aile üyelerini de alarak minibüsüyle Antalya'ya geldi. Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Caddesi'ne çadır kuran 11 kişilik Şahin ailesi, kendilerine iş imkanı sunan kişinin aracılığıyla nar topladı, nar kasaları taşıdı ve çeşitli fabrikalarda çalıştı. 24 Ekim'den 28 Ekim'e kadar iddialara konu olan kişinin işinde çalışan aile, biriken 3 bin 700 TL'lik ücreti alamadı. Kalacak yer ve iş ümidiyle Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor.

3 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu aile, banyo için 2 günde bir Lara Plajı'na giderken, tuvalet ihtiyacı için de bazı komşuların evini ve benzin istasyonlarının lavabolarını kullanıyor. Yemeklerini yapmak ve çay demlemek için ateş yakan aile, uyumak için ise çimlerin üzerine kurdukları çadırı ve minibüslerini kullanıyor.

"BİZE 'GELİN, EVİ TUTTUK' DEDİ"

İnternette iş ararken S.G. isimli kişinin ilanını gördüğünü anlatan Boran Şahin, "Kendisini aradık. 'Gelin, evinizi tuttuk. Rahatınıza bakın. 3 buçuk aylık bir iş var. Antalya Hal merkezine gelin ve beni arayın' dedi. Biz Antalya'ya geldik. Buraya çavuş denilen birisi geldi. Bizde bununla çalıştık. Önce bizi 50 TL, 100 TL vererek yemlediler. Bu paraları da kahvaltı yapmamız için verdiler. Toplamda 250 TL harçlık aldık. Akşam 18.00'a kadar çalıştık. O taşıdığımız kasaları, kestiğimiz narları gerçekten bir görün isterim. Başkasına yevmiyeyi bin TL verse yapmaz. Ama ekmek davası, katlanmak zorundaydık. İş para gününe gelince bizi oyaladı. Konum atıyor, olduğu yere gidiyoruz paramızı vermiyor" dedi.

"BANYOMUZU LARA'DA YAPIYORUZ"

Bir an önce S.G.'nin yakalanmasını isteyen Şahin, "Paramızı almak istiyoruz. Çocuklar kötü durumda. Bu bizim yaşantımız değil ama bir an için böyle olduk. Gece burada ne olacağı meçhul. Alkollüsü mü, madde bağımlısı mı gelir belli değil. Lara denizinde banyomuzu orada yapıyoruz. Komşuların bazen lavabosunu kullanıyoruz. Çocuklar bazen ellerini, yüzlerini yıkamak için petrol istasyonuna gidiyor. Yemeğimizi ateşte yapıyoruz, ısınma işlemini ise yapamıyoruz. Akşam soğuk oluyor. Yağmur yağdığında çadıra siper olmaya çalışıyoruz. Hepimiz için zor. Bir yandan paramızı alabilseydik boş ev tutacaktık. Evin lüksüne, viranesine bakmıyoruz bulup içine girmek ve çalışmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Boran Şahin, komşuların aracılığıyla bazı günler yevmiyeli işlere gittiklerini belirterek, yine de düzenli bir iş aradıklarını söyledi. S.G.'nin cezalandırılmasını talep eden Şahin, "Antalya'ya ilk defa geldim, başıma da ilk defa böyle bir olay geldi. 'Antalya'da medeni insanlar vardır, insan severdir' dedim. 'Kültürlü insanlardır, fakirin halinden anlarlar' dedim. Tabiki bunu genel anlamda konuşmuyorum. Dolandırıcılık yapan insanlar için bunu diyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Çoluk çocuk hepimiz mağdur olduk" diye konuştu.

(Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş/İHA)

İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı
İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı
İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı

Türk Lirası, Aksaray, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş ve kalacak yer vaadiyle Antalya'ya gelen aile hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika


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