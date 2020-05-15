İş ve kariyer merkezi istihdama destek olacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İş ve Kariyer Merkezi, iş ve işveren arasında köprü vazifesi olmaya devam ediyor. Merkez, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını sonrası oluşacak çalışma gücü açıkları ve istihdam odaklı projelerle birlikte çalışmalarına hız kazandıracak.



Corona Virüs Salgını küresel bir boyut kazanarak pandemi ilan edilmesi sonrası tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin gündeminde de ilk sırada yer alıyor. Salgına karşı verilen ulusal mücadele devam ederken, virüs sonrasında istihdama yönelik projeler önemini kazanacak. Bu kapsamda istenilen çalışan profilinin yakalanması ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na bağlı İş ve Kariyer Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. Gelen başvuruları kategorize ederek bir veritabanı oluşturan merkez, işverenlerin ihtiyaçlarına uygun elemanlarla buluşmasını sağlıyor. İş kaybı yaşayan vatandaşların, türlü sebeplerle eğitimini bırakmış iş bulamayan gençlerin, ilgi alanları ve becerilerini değerlendirerek yeni kariyer seçenekleri bulmada yardımcı olan merkez, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar olabilmeleri için İŞKUR ortaklığında eğitimler veriliyor.



"İstihdamı güçlendirilecek prajeler hayata giçiriyoruz"



Merkez hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan salgın süreci sonrası istihdam merkezli projelerin öneminin artacağının altını çizdi. Şahin, "Gençlerimizin burada hangi alanda kendini yetiştirdiyse, buna nerede ihtiyacı yaşanıyorsa bunları birleştirecek bir merkeze ihtiyaç vardı. Bu merkeze başvurduğunuz zaman bu konuda yetişmiş insan kaynağımızla Gaziantep'in sanayisinden tutun turizmine, üretimden tutun kültürel altyapısına kendi kariyer ve eğitim durumunuza, aldığınız eğitim ve tecrübenize göre sizi nerede kariyer sahibi yapabiliriz önce bunu çalışıyoruz. Bu merkezde yapılan çalışma sonrası hangi kurumlarımız var bu kurumların talepleri neler bunu çalışıyoruz. Gerekirse istihdam odaklı eğitici eğitimi aldırıyoruz. Sizlere bu çalışan ihtiyacı olan alana yönelik eğitimler veriyoruz. Bunlar üzerinde sertifika programları hazırlıyoruz. Bu merkezlerin yaptığı çalışma sonunda iş bulmakta zorlanıyorum diyen kardeşlerimizin hem iş bulmasını kolaylaştıracak planlama ve yönetimi gerçekleştiriyoruz hem de kendilerini daha iyi yetiştirecek yani istihdamı daha güçlendirecek projeler hayata geçiriyoruz. Bu yüzden bu merkeze başvursunlar, hizmet alsınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP