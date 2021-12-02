İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneğinden eğitim projesi - Son Dakika

Program kapsamında kadınların hayatlarına dokunacak konularda eğitim videoları hazırlanacağını aktaran Özgen, "Projeyle, kadınlara finansal yazar okurluk, tarım, hijyen, web tasarım, hukuk, psikoloji, beslenme, yabancı dil gibi 30 farklı konuda kadınların hayatlarına dokunacak eğitim videoları hazırlanarak dijital ortama yüklenecek. Eğitim videolarını derneğimiz internet sitesine üye olan kadınlarımız izleyebilecek." ifadesini kullandı.

Şube Başkanı Sinem Özgen, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından hazırlanan ve AB'nin desteklediği hibe programına katılımlarının onaylandığını belirtti.

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) Adana Şubesi tarafından kadınlara yönelik eğitim çalışması yapılacak.

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!