Aslı Özdemir, Yeşim Yılmaz Bozfırat ve Tuğba Tosyalı'nın kurucuları olduğu Brands & More ve Jade&Co iş birliği ile "Womens Shopping Gala" kapsamında TOÇEV yararına Swissotel the Bosphorus- İstanbul'da gerçekleşen, "Routine+ Işık Saçan Kadınlar Paneli" büyük beğeni topladı.
Türkiye'nin önde gelen cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri, "Routine+ Işık Saçan Kadınlar" Paneli'nde bir araya geldi. Moderatörlüğünü, Routine+ Marka Elçisi, Marka Stratejisti Bengü Arslan Esin'in üstlendiği panelde, gerek Türkiye'de gerekse de uluslararası arenada birçok önemli başarılara imza atmış olan iş insanları; Uluslararası Ödüllü Yazar, Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomist Aslıhan Koruyan Sabancı, Tables & Settings ve Haan markalarının kurucusu, Torunlar GYO İcra Kurulu Üyesi Neslihan Torun Kaya ve Yıldız Holding Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü – Kadın Platformu Elçisi/ Sabri Ülker Vakfı- TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş ilham veren konuşmaları ile izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Panelin konuşma başlıkları arasında; kadının iş yaşamındaki rolü, kadınlar arasında dayanışma ve işbirliği, kariyer hedefleri, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kadınların ekonomiye katılımı, kadınların geleceği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları vardı. Güçlü kadınların hikâyeleri ise katılımcılara kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve topluma faydalı olmaları için ilham verici bir perspektif sunarak büyük beğeni toplandı.
Routine+ Marka Elçisi Bengü Arslan Esin, genç kızlara ve kadınlara ilham olmayı sürdürerek, onların özgüven inşa etmelerine ve potansiyellerini toplumun yararına kullanmalarına destek olmaya devam edeceklerini, kadınlarıngüçlenmesivekendibaşarı hikâyelerini yazmalarıiçin "IşıkSaçanKadınlar Platformu" ile daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Son Dakika › Kadın › TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.
EBYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBYÜKAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimcilerin Hayat Hikayeleri konulu panel düzenlendi. Panelde, başarılı kadın girişimcilerin hayat hikayeleri ve iş hayatındaki deneyimleri paylaşıldı. Rektör ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen panelde, kadınların liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı. Panelistler, gençlere başarıya giden yolda sabır, azim ve sevgiyle çalışmanın önemini anlattılar.
Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır'daki hizmet binasında kadın çalışanları için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadın çalışanlara hediye paketleri dağıtıldı ve Dicle Müzik Grubu tarafından dinleti gerçekleştirildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kadınlara özel program düzenlendi. Programda kadınlar doyasıya eğlendi ve müzik dinledi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kadınların önemine vurgu yaparak konuşma yaptı.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İşletme Müdürlüğünde görevli kadın personele çiçek ve hediye vererek, onların hayattaki önemine vurgu yaptı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Ayrıca, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri de büyük ilgi gördü. Programa Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde, belediye başkanı kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Akşam saatlerinde ise Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler tarafından konser verildi. Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve konser geç saatlere kadar devam etti.
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