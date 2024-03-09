TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Kadın

TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı

TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala\'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı

Türkiye'nin önde gelen cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri Routine+Işık Saçan Kadınlar Paneli'nde bir araya geldi.

09.03.2024 10:21
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Aslı Özdemir, Yeşim Yılmaz Bozfırat ve Tuğba Tosyalı'nın kurucuları olduğu Brands & More ve Jade&Co iş birliği ile "Womens Shopping Gala" kapsamında TOÇEV yararına Swissotel the Bosphorus- İstanbul'da gerçekleşen, "Routine+ Işık Saçan Kadınlar Paneli" büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin önde gelen cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri, "Routine+ Işık Saçan Kadınlar" Paneli'nde bir araya geldi. Moderatörlüğünü, Routine+ Marka Elçisi, Marka Stratejisti Bengü Arslan Esin'in üstlendiği panelde, gerek Türkiye'de gerekse de uluslararası arenada birçok önemli başarılara imza atmış olan iş insanları; Uluslararası Ödüllü Yazar, Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomist Aslıhan Koruyan Sabancı, Tables & Settings ve Haan markalarının kurucusu, Torunlar GYO İcra Kurulu Üyesi Neslihan Torun Kaya ve Yıldız Holding Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü – Kadın Platformu Elçisi/ Sabri Ülker Vakfı- TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş ilham veren konuşmaları ile izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İş ve sanat dünyasının önemli isimleri, Routine+ Işık Saçan Kadınlar Paneli'nde buluştu

Panelin konuşma başlıkları arasında; kadının iş yaşamındaki rolü, kadınlar arasında dayanışma ve işbirliği, kariyer hedefleri, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kadınların ekonomiye katılımı, kadınların geleceği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları vardı. Güçlü kadınların hikâyeleri ise katılımcılara kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve topluma faydalı olmaları için ilham verici bir perspektif sunarak büyük beğeni toplandı.

İş ve sanat dünyasının önemli isimleri, Routine+ Işık Saçan Kadınlar Paneli'nde buluştu

Routine+ Marka Elçisi Bengü Arslan Esin, genç kızlara ve kadınlara ilham olmayı sürdürerek, onların özgüven inşa etmelerine ve potansiyellerini toplumun yararına kullanmalarına destek olmaya devam edeceklerini, kadınlarıngüçlenmesivekendibaşarı hikâyelerini yazmalarıiçin "IşıkSaçanKadınlar Platformu" ile daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadın, İş Dünyası, Toplum, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kadın TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOÇEV Yararına Gerçekleşen Womens Shopping Gala'da Işık Saçan Kadınlar Paneli Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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