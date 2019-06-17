Son Dakika Haberleri: İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün
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İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün

1 saat önce

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal'ın kızı Yetkin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şahitliğinde evlendi.

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün, System.String[]
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal'ın kızı Yetkin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun şahitliğinde evlendi.

Diyarbakır'da bir otelde dünya evine giren Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in oğlu Sezgin ile iş adamı Hacı Ramazan Bal'ın kızı Yetkin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın şahitliğinde dünya evine girdi. Bine yakın katılımın sağlandığı düğünde iş adamı ve siyaset adamları bir araya geldi. Düğün gece geç saatlere kadar devam ederken, eyvan grubunun seslendirdiği Diyarbakır türküleri ile halay çekildi. Katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:04 Kaynak: İHA
Ramazan Bal, Engin Yeşil, Diyarbakır
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