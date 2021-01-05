İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı - Son Dakika

İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı

05.01.2021 10:25
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı, System.String[]

Korona virüs salgını dolayısıyla iş yapamayan esnaf davullu-zurnalı "sokak indirimi" yaptı.

Korona virüs salgını dolayısıyla iş yapamayan esnaf davullu-zurnalı "sokak indirimi" yaptı. Davul-zurnayı duyan vatandaş ise düğün sandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi 1. Kültür Sokak'ta, korona salgını nedeniyle işleri duran 16 esnaf "sokak indirimi" başlattı. Sokağı ve dükkanlarını balonlarla süsleyen esnaf kampanyayı davul-zurnayla duyurma yolunu seçti. "Süper indirim günleri" olarak adlandırılan kampanyada sokakta adeta düğün havası oluştu.

Vezirköprü ilçesinde siftah etmeden dükkan kapattıklarını ve işlerinin açılması için yüzde 60'lara varan indirim kampanyası başlattıklarını belirten esnaf Şakir Türk, bu indirimi duyurmak için de 16 esnaf birleşerek davul-zurna tutup yaptıkları indirimleri duyurmak istediklerini söyledi. Türk, "Pandemi dolayısıyla işlerimiz durdu ve iş yapamaz hale geldik. Siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. İş yapabilmek için esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelerek indirim yapma kararı aldık. Sattığımız ürünlerde yüzde 15'lerden, yüzde 60'lara kadar indirime giderek bu indirimleri de halka duyurmak amacıyla davul-zurna tuttuk" dedi.

Butik dükkanı olan Hamiye Güngör ise, "Pandemi dolayısıyla işlerimiz durdu. Siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. Kiralarımızı, faturalarımızı, vergilerimizi ödeyemiyoruz. Bu yüzden komşularla bir araya gelerek yüzde 60'lara varan 'sokak indirimi' başlattık. Bu indirimi de duyurmak amacıyla sokakta davul-zurna çaldırdık" diye konuştu.

Vatandaşlar ise indirimi olumlu karşıladı. - SAMSUN

İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı

Koronavirüs, Samsun, Düğün, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı - Son Dakika Ekonomi


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