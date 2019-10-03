İş yaparken en büyük risk mali krizler

Dünya Ekonomik Forumu'nun "İş Yapmanın Bölgesel Riskleri 2019" raporunda, mali krizlerin pek çok ülkede iş yapmanın önündeki en büyük risk alanı olarak görüldüğü belirtildi.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, küresel düzeyde iş yapmak isteyen şirket yöneticileri en fazla ilgili ülkelerdeki mali krizlerden endişeleniyor.

Risklere yönelik yapılan sıralama dikkate alındığında ilk 5'teki konu başlıklarının 3'ünü ekonomiyle ilgili unsurlar oluşturuyor.

Toplumlarda dijital ürünlerin kullanımına paralel olarak önemi artan siber saldırılar da şirket yöneticileri için en büyük risklerden kabul ediliyor.

Raporda, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında yer alan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Kanada siber saldırı riskinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında öne çıkıyor.

Hava olayları ve doğal afetler de iş yapmayı zorlaştıran çevresel riskler olarak dikkati çekiyor.

Doğu Asya'da doğal afet riski

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Asya ve Pasifik'te çevresel, teknolojik, jeopolitik ve ekonomik riskler öne çıkıyor.

Hesaplamalara göre, geçen yıl dünyadaki tüm doğal afetlerin yüzde 50'sine tanık olan bu bölgelerde yaşananların ekonomiye toplam maliyeti 56,8 milyar dolar oldu.

Avrasya'da sosyal riskler, bölgedeki işletmeler için en önemli endişe kaynağı olurken, bunu ekonomik riskler izliyor.

Söz konusu bölgede sırasıyla derin toplumsal istikrarsızlık, ülke içi çatışma, enerji fiyatı krizi, mali krizler ve yönetilemeyen enflasyon oranı risk faktörleri olarak görülüyor.

Avrasya'da, yakın zamanda yaşanan seçimler ve bunların sonucu yaşanan istikrarsızlık ve politik gösteriler bölgedeki sosyal gerilimin derecesine işaret ederken, bölgesel anlaşmazlıklar ve devam eden jeopolitik gerilimler risk unsurları olarak dikkati çekiyor.

Avrupa'nın sıkıntısı siber saldırılar

Rapora göre, Avrupa'da siber saldırı kaynaklı tehditler, iş yapmakta en büyük risk olarak görülürken, varlık balonları, ülke içi çatışmalar, enerji fiyatı ve mali kaynaklı krizler siber saldırıları izliyor.

Avrupa iş sektörünü hedef alan siber olaylar 2018'den bu yana artarken, işletmelerin yüzde 61'inin bir önceki yıla göre yüzde 45 daha fazla siber saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Siber tehditleri azaltmak için otoriteler ve şirketlerin siber eğitim merkezleriyle çalışması dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'ın petrol endüstrisine yapılan son saldırılar gibi öngörülemeyen olaylar nedeniyle fiyatlarda keskin artış beklentisi enerji fiyatlarındaki ekonomik endişeleri de tetikliyor.

Mali kriz riski taşıyan bölgeler

Latin Amerika ve Karayipler'de kurumsal kırılganlık ve toplumsal hoşnutsuzluk, iş dünyasını endişelendirmeye devam ediyor. Bölgede, kamu yönetimi başarısızlığı, derin toplumsal istikrarsızlık, işsizlik veya eksik istihdam, mali krizler ve temel altyapı yetersizliği en çok risk oluşturan konular arasında yer alıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da mali endişelerin risk oluşturmasının yanında ülkelerdeki enflasyonist ve deflasyonist baskılardaki ayrılmalar bölgede karmaşık bir ekonomik tabloya işaret ediyor. Enerji fiyatı krizi, mali krizler, işsizlik veya eksik istihdam, yönetilemeyen enflasyon oranı ve varlık balonları iş yapmadaki riskler olarak başı çekiyor.

Kuzey Amerika'da siber tehditlerin çoğalması ve kişisel veri ihlalleri, bölgedeki yöneticilerin en büyük endişesi olmayı sürdürüyor. Bölgede sırasıyla, siber saldırılar, veri dolandırıcılığı veya hırsızlığı, terör saldırıları, temel bilgi altyapısının ölmesi ve temel altyapı yetersizliği en yüksek risk faktörleri olarak değerlendiriliyor.

Güney Asya'da su krizleri, terör saldırıları ve insanlardan kaynaklanan çevresel afetler, Sahra Altı Afrika'da da işsizlik veya eksik istihdam, kamu yönetimi başarısızlığı ve temel altyapı yetersizliği en önemli risk alanları olarak görülüyor.