'İş Yapma Kolaylığı'nda 43. sıraya kadar yükseldik
40 dakika önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları reform paketiyle birlikte Türkiye'nin tarihinde ilk kez Doing Business'ta 43. sıraya geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:03
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları reform paketiyle birlikte Türkiye
'nin tarihinde ilk kez Doing Business'ta 43. sıraya geldiğini söyledi.
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