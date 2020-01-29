İş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler belli oldu - Son Dakika
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İş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler belli oldu

6 saat önce

İş yapmak için en iyi olan ülkeler açıklanırken, 2020 verilerine göre farklı kıstaslardan geçerek birinci sıraya yerleşen ülkenin Yeni Zelanda olduğu görüldü.

İş yapmak için en iyi imkânlara sahip ülkeler belli oldu, System.String[]

İş yapmak için en iyi olan ülkeler açıklanırken, 2020 verilerine göre farklı kıstaslardan geçerek birinci sıraya yerleşen ülkenin Yeni Zelanda olduğu görüldü. En iyi iş yapılan ülkelerde yüksek şeffaflığa sahip iş düzenlemeleri olduğu görülürken, Türkiye'nin de ilk 50'de yer aldığı saptandı.


Medya takip kurumu Ajans Press, iş dünyası ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre iş dünyası ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 23 bin 115 olarak kayıtlara geçti. Sadece bu yıl ki haber çıkışlarına bakıldığında ise bin 767 haberin medyada yansıma bulduğu görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde de yeni yatırımların ön planda olduğu görülürken, işsizlik oranının da bir hayli konuşulduğu kaydedildi.


Ajans Press'in, World Bank verilerinden elde ettiği bilgilere göre iş yapmak için en iyi olan ülkeler açıklandı. 2020 verilerine göre farklı kıstaslardan geçerek birinci sıraya yerleşen ülkenin Yeni Zelanda olduğu görüldü. Yeni Zelanda'dan sonra ilk 5'te yer alan diğer ülkeler Singapur, Hong Kong (China), Danimarka ve Güney Kore olarak kayıtlara geçti. En iyi iş yapılan ülkelerde yüksek şeffaflığa sahip iş düzenlemeleri olduğu görülürken, Türkiye'nin de ilk 50'de yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye'nin iş yapmak için en iyi olan ülkeler arasında 33'üncü sırada olduğu görüldü. - İSTANBUL

Yeni Zelanda, Türkiye, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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