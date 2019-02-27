İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' Bu Yıl 10'uncu Kez Sahiplerini Bulacak

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(BUİKAD) tarafından düzenlenen 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' 6 Mart akşamı törenle sahiplerini bulacak.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(BUİKAD) tarafından düzenlenen 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' 6 Mart akşamı törenle sahiplerini bulacak.



BUİKAD tarafından, 6 Mart 2019 Çarşamba akşamı 10.'su gerçekleştirilecek olan 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni'nde, bu yılki ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl, 8 kategoride gerçekleştirilecek olan 'BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' için aday değerlendirme süreci tamamlandı.



Ödül töreni detayları hakkında basın açıklaması yapan dernek Başkanı İpek Yalçın, Ödül töreni artık bizim Bursa markamız haline geldi. Bu yıl 10'ncusunu yapacağız. 3 yıl önce ödül törenimizi ulusal çapa taşıdık. Toplam 8 katagoride ödül veriyoruz. Bunlardan 4 tanesi Bursa'ya ait, 3 tanesi ulusala ait, 1 tanesi de BUİKAD özel ödülü. Özel ödülü, yönetim kurulu ve üyelerimiz tarafından seçilmiş, yaptığı işler ve etkinliklerle onere edilmeye layık gördüğümüz bir iş kadını ya da kuruma veriyoruz. Bursa dalında; yılın profesyoneli, kadına değer veren şirket ödülü, girişimci kadın ve yılın başarılı iş kadını katagorilerinde ödül veriyoruz. Ulusal dalında; fark yaratan kadın, kadını destekleyen kurum ve yılın başarılı iş kadını olmak üzere 3 katagoride ödül veriyoruz. Bu yıl da çok güzel bir ödül töreni geçireceğimizi düşünüyoruz. 6 mart akşamı gerçekleştireceğimiz törenle ödüllerimizi vereceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi iş yaşamına değer katan her kadın bizim için değerli. Burda 1'nci, 2'nci, 3'ncü kelimesi çok hoşumuza gitmese de amacımız sadece onere etmek, sahneye çıkarmak ve diğer kadınlar için başarılı bir kişiyi göstermek dedi.



KADIN DERNEKLERİNE İHTİYACIMIZ KALMAMALI



BUİKAD diye bir derneğe zaman içinde gerek kalmamasını umduğunu belirten Yalçın, Nufüsun yüzde 50'sini oluşturuyoruz, ekonominin de öyle fakat istihdam oranlarına geldiğimizde yüzde 34 olarak belirtilen bir rakam var. Bu gerçek bir rakam değil. İş gücüne katılan kadın sayımız yüzde 29 seviyesinde. Yaklaşık 8 milyon kadın çalışıyor.Bunun yarısına yakını kayıt dışı. Nufüsua göre çalışabilir kadın sayısı 19 milyon ama sadece yarısı çalışıyor. Girişimci kadın oranı yüzde 2 gibi düşük bir rakam. Kadın eşit olmadığı sürece iş kadınları dernekleri olmaya devam edecek dedi. - Bursa

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