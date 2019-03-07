Son Dakika Haberleri: “İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu

“İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu

4 dakika önce

BUİKAD'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği "İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu.

“İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu, System.String[]
BUİKAD'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği "İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın Başarılı İş Kadını Ödülü Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral'a verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 

Ekonomi
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