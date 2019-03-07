“İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri” sahiplerini buldu
4 dakika önce
BUİKAD'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği "İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu.
BUİKAD'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği "İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın Başarılı İş Kadını Ödülü Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral'a verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55
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