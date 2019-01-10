Son Dakika Haberleri: İş Yaşamını Alanında Uzman Kişilerden Dinleyecekler

İş Yaşamını Alanında Uzman Kişilerden Dinleyecekler

48 dakika önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen 10'uncu Kariyer Haftası 15 Nisan'da başlayacak.

İş Yaşamını Alanında Uzman Kişilerden Dinleyecekler, System.String[]
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen 10'uncu Kariyer Haftası 15 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek programda özel sektör temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler gençlerle bir araya gelecek.

Gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) ve Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARYÖN) tarafından düzenlenen Kariyer Haftası'nın 10'uncusu 15 Nisan'da başlayacak.

Üniversiteli gençlerin kariyerine ışık tutacak katılımcılarla bir araya geleceklerini belirten KAGEM Müdürü Öğr. Gör. Fırat Demirkol, "Lojistik, finans, medya, sinema, mühendislik, güzel sanatlar, sağlık, gastronomi, turizm, gıda, perakende ve kamu sektöründen 40'a yakın önemli isim gençlerle buluşacak, iş hayatına dair önemli bilgiler verip, deneyimlerini paylaşacaklar. Eğlenceli aktivitelerinde de olacağı etkinlikte, öğrencilerin iş ve staj imkanına sahip olabilecekleri birçok oturum düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"ÖĞRENMENİN SÜREKLİLİĞİNE İNANIYORUZ"

Öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını kendini tanımaya ve geliştirmeye özen gösterdiklerini vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, "Kişisel farkındalığı yüksek, hedefleri olan, kurumsal ve toplumsal gelişim sürecinde katma değer yaratan projelere aktif katılım sağlayan bireyler olmaları yönünde hepsini destekliyoruz" şeklinde konuştu. Öğrenmenin sürekliliğine inandıklarını belirten Gayretli, "Kendimizi geliştirmek ve daima yüksek kalite standartlarında sonuçlar ortaya koymak için çalışıyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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