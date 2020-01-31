İş yeri açan 40 kadın girişimciye başarı sertifikaları verildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle Türkiye İsrafı Önleme Vakfından kullandıkları mikrokrediyle iş yeri açan ve işlerini büyüten 40 girişimci kadına başarı sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara nitelik kazandırarak onları aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler haline getirmek üzere dar gelirli kadınlara yönelik Türkiye İsrafı Önleme Vakfının başlattığı Bağcılar Belediyesinin destek verdiği mikrokredi projesinde başarı elde edildi.

Aldıkları krediyle hayalindeki iş yerini açan veya yaptığı işi büyüten kadınları ödüllendirmek için sertifika töreni düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Osmanlı Konağı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinliğe "Sosyal İşletmecilik" modeliyle mikrokredi kullanan 40 kadın bir araya geldi.

Programa katılan Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü ve cazibesinin yükseldiğini belirterek, kadın girişimcilere ilçeyi iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin de girişimci kadınları tebrik ederek, kadınların iş hayatına katılımlarına destek verdiklerini ifade etti.

Programın sonunda başarılı girişimci kadınlara sertifikaları verildi. Sertifika alanlar arasında çaydanlık tamircisinden takı tasarımcısına kadar farklı branşlarda iş yapan girişimciler bulunuyor.

Bağcılar'da 2010 yılından bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi dağıtımı yapıldı, şu anda aktif olarak 200 kadın kredi kullanıyor.