"İş yeri açılışları sınırlanmalı"
1 saat önce
TESK Başkanı Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, "Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli" dedi.
TESK Başkanı Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, "Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:27
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