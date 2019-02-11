"İş yeri açılışları sınırlanmalı"

TESK Başkanı Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, "Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, ihtiyaçtan fazla açılan her iş yerinin, kendisine ve çevresindeki iş yerlerine zarar verdiğini belirterek, "Perakende yasası, iş yeri açılışlarına kural ve sınırlama getirecek şekilde yeniden düzenlenmeli" dedi.

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