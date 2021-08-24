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İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi - Son Dakika

İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi

24.08.2021 17:19

Sivas'ta yaşayan bir oto mekanikeri, iş yeri adresinin daha kolay bulunması için 15 yıl önce ilginç bir yöntem kullanmaya başladı. Esnaf, halk arasında "tosba" olarak bilinen Vosvos marka aracı, iş yerinin çatısına koydu.

Sivas kent merkezi Yeni Ata Sanayisi'nde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor. Oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan ve ülkemizde de tosba olarak bilinen Vosvos marka aracı koydu. Yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına reklam ve süs amacıyla konulan otomobil gün geçtikçe dikkat çekmeye ve oto sanayide herkesçe bilinmeye başladı. İlk zamanlarda çalışan araç ilerleyen zamanlarda hırsızlardan da nasibini aldı. Aracın bazı parçaları çalındı. Araç günümüzde çalışmasa da sağladığı kolaylık sayesinde oldukça işe yarıyor. İş yeri sahibi Yıldızdağ, bu araç sayesinde ismini vermeden iş yerinin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.

İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi

"SADECE REKLAM AMAÇLI KOYDUK"

Yeni oto sanayide oto mekanikeri ustası olan Mustafa Yıldızdağ, 15 yıl önce çatıya koyduklarını dile getirerek, "15 yıl önce arkadaşımızla birlikte böyle bir fikrimiz oldu, koyduk bunu. 15 yıldır duruyor. Biz onu çatıya çıkardığımızda çalışıyordu. Ama gün geçtikçe yukarıya çıkıp bazı malzemelerini çaldılar. Su yağmur tabi biraz çürüttü. Ama yine de güzel görünüyor, hoş. Bir boyaya ihtiyacı var. Sadece reklam amaçlı süs olsun diyerek koyduk" dedi.

İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi

"ADRES TARİFİNDE KOLAYLIK SAĞLIYOR"

Yıldızdağ, otomobilin adres tarifinde kolaylık sağladığını söyleyerek, "Fotoğraf çektiren oluyor. Adres tarifinde çok kolay oluyor. İşte diyoruz ki 'falanca falanca dükkanları biliyor musunuz ?' onlarda "biliyoruz" diyor. İşte çatısında bir tosba olan dükkan var. Orayı biliyor musunuz diyoruz. 'He biliyoruz orayı' diyorlar. Dükkanın ismini söylemeden tosbadan da geliyorlar. Bu Mehmet Ali Ustanın bir projesiydi. Yeni Ata sanayinin bir maskotu gibi oldu" şeklinde konuştu.

İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi

"AŞAĞI İNDİRDİĞİM ZAMAN BİR AKİKA İÇİNDE SATILIR"

Yıldızdağ, bir zamanların vazgeçilmez aracı olduğunu ifade ederek, "Bazen soruyorlar 'Ustacım biz bu arabayı satın alalım' biz kesinlikle satmıyoruz. Üzerinde emek harcanırsa tamir edilebilir. Bu artık bizim dükkanımızın vazgeçilmezi. Biz ondan vazgeçmiyoruz. Biraz bakıma ihtiyacı var. Bizim evladımız gibi. Kesinlikle bir zamanların vazgeçilmez aracıydı. Yıllarca Avrupalılar onlarla izne gelip gitti. Şu anda da yine vazgeçilmez. Aşağı indirdiğim zaman zannediyorum bir dakika içinde satılıp gider" diye konuştu.

İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi

Otomobil, Vosvos, Sivas, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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