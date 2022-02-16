Üye Girişi
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu - Son Dakika

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

16.02.2022 08:57

Van merkez Tuşba ilçesi inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Van merkez Tuşba ilçesi inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, itfaiye ekipleri yangına çok sayıda araçla müdahale ediyor.

Edilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemelerin satıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyük olması ve çevre iş yerlerine sıçraması için bölgeye İpekyolu, Edremit ve Edremit Tekstil Kent İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Eksi 12 derecede müdahale edilen yangına, zaman zaman boya kutularının patlaması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu
İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

YORUMLAR
500

İtfaiye, İnşaat, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
08:14 İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı
08:13 Cumhur İttifakı en çok İstanbul'da kaybediyor: 2018 seçmeninin %22'si gitti, İmamoğlu yükselişte!
08:12 Bill Gates'ten canlı yayında bomba açıklamalar: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement