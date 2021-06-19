BURSA'da, kimliği belirsiz kişinin, elindeki içki kutusunu yere bıraktıktan sonra iş yeri çalışanlarının gözü önünde kurye motosikletini çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pilav satılan iş yerinin önüne geldi. Elindeki içki kutusunu yere bırakan hırsızlık şüphelisi, 16 CEP 95 plakalı motosiklete yöneldi. Motosiklete binen şüpheli, iş yeri çalışanlarına aldırış etmeden motosikleti çalıştırarak, ilerledi. Motosikletin gittiğini fark eden iş yeri çalışanı ise peşinden koştu ancak yetişemedi. Sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, motosikleti tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan motosikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, hırsızlık şüphelisinin motosiklete yaklaştığı, elindeki içki kutusunu yere bıraktığı, motosiklete binerek, uzaklaştığı ve kuryenin motosikletin peşinden koştuğu anlar yer aldı.