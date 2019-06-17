İş yeri çalışanlarına yangın eğitimi verildi
48 dakika önce
Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Adıyaman'da, faaliyet gösteren bazı iş yeri çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Belediyesi ekipleri tarafından Adıyaman'da, faaliyet gösteren bazı iş yeri çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.
Bir çok iş yeri çalışanlarının bulunduğu yangın tatbikatında, çalışanlara yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için bilgilendirmeler yapıldı.
Tatbikatta iş yeri çalışanlarına yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler veren itfaiye müdürlüğü ekipleri, daha sonra eğitimin yapıldığı boş bir alanda senaryo gereği yaktıkları ateş yangın tüpleri ile söndürüldü. - ADIYAMAN
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