Son Dakika Haberleri: İş yeri çalışanlarına yangın eğitimi verildi
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İş yeri çalışanlarına yangın eğitimi verildi

48 dakika önce

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Adıyaman'da, faaliyet gösteren bazı iş yeri çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

İş yeri çalışanlarına yangın eğitimi verildi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Adıyaman'da, faaliyet gösteren bazı iş yeri çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Bir çok iş yeri çalışanlarının bulunduğu yangın tatbikatında, çalışanlara yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için bilgilendirmeler yapıldı.

Tatbikatta iş yeri çalışanlarına yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli konularında teknik bilgiler veren itfaiye müdürlüğü ekipleri, daha sonra eğitimin yapıldığı boş bir alanda senaryo gereği yaktıkları ateş yangın tüpleri ile söndürüldü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Adıyaman
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