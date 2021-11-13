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İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı - Son Dakika

İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı

13.11.2021 14:48
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı

ERZURUM'da arızalanan 2 cep telefonunu tamir için götürdüğü iş yerinde ücreti fazla bulup yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte çalışanlarla tartışan Gülcan Ç., bu sırada masanın üzerindeki bir telefonu kazağının kolunun içine sokarak çaldı.

ERZURUM'da arızalanan 2 cep telefonunu tamir için götürdüğü iş yerinde ücreti fazla bulup yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte çalışanlarla tartışan Gülcan Ç., bu sırada masanın üzerindeki bir telefonu kazağının kolunun içine sokarak çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet İş Merkezi'ndeki bir telefoncuya 6 ay önce arızalı 2 cep telefonu getiren Gülcan Ç.'ye cihazların 500 liralık masrafı olduğu, onay vermesi halinde tamir edileceği söylendi. Berat Işık ve Ahmet Yıldırım, kullanması için Gülcan Ç.'ye telefon verdi. Yaklaşık 6 ay boyunca telefonlarla ilgili dönüş yapmayan Gülcan Ç., 11 Kasım günü iş yerine gelerek çalışanla tartıştı. Tamir masrafını kabul etmeyen Gülcan Ç., telefonu değerinde bir cihaz verilmesini istedi. Tehdit ve hakaretler savuran Gülçan Ç.'nin çağırdığı 3 erkek arkadaşı da iş yerine geldi. Gülcan Ç., elindeki telefonla masaya vurarak camı kırdı. Gülcan Ç., arkadaşları ve iş yeri sahibi arasında arbede yaşandı. Çevre esnafın araya girmesi ile grup iş yerinden ayrıldı.

Grup gittikten sonra cam masanın üzerindeki bir telefonun eksik olduğunu fark eden Berat Işık, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Gülcan Ç.'nin telefonu kazağının kolunun içine sokarak aldığını gören Işık, durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mücahit A., tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gülcan Ç.'nin arızalı telefonunu 6 ay önce verdiğini belirten Berat Işık, "Telefonunun 500 TL masrafı olduğunu söyledik. Hanımefendi, telefonunu tamir için bıraktı biz de kendisine tamir bitene kadar bir telefon verdik. 6 ay sonra iş yerine 3 erkek arkadaşıyla gelen Gülcan Ç., çalışan arkadaşımızdan 500 TL olan telefonunun yerine 2 bin 500- 3 bin TL değerinde cihazı almak istemiş. Biz de buna izin vermedik. Emirhan bize haber verdi ben de üst dükkandaydım aşağıya geldim. Ne oldu dedim? 'Biz cihaz almaya geldik' dediler. Ben de 'biz size kullanmanız için farklı bir cihaz verdik, önce onu iade edin, kendi telefonunuzu vereyim. ya da masrafını ödeyin telefonlarınızın onarımını yapalım dedim. Söylediklerimin hiçbirini kabul etmediler. Masanın üstündeki cama vurarak kırdılar. Sonrasında ortağım Ahmet gelerek onları dışarıya çıkardı. Hanımefendi kaşla göz arasında kolunun arasına sokarak telefonu götürüyor" diye konuştu.


İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı
İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yeri çalışanlarıyla tartışıp cep telefonunu çaldı - Son Dakika


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