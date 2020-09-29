İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu - Son Dakika

İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Tokat'ta bir iş yerinin deposunda çıkan yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu, System.String[]

Tokat'ta bir iş yerinin deposunda çıkan yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Meydan Çarşısı Çekenli İş merkezi yanında 3 katlı bir evinde alt katında bulunan bir iş yerin deposunda yangın çıktı. Tarım makinelerinin tamiratının yapıldığı sırasında çıkan yangının depodaki malzemelere sıçraması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çevredeki esnafın yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ortalığı duman kapladı. Oksijen tüpü takarak bodrum katta inen itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - TOKAT

İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

İtfaiye, Yangın, Tarım, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu - Son Dakika

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