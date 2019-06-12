İş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, bir iş yerinin duvarındaki gizli bölmede 14 kilogram esrar ile 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:23 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, bir iş yerinin duvarındaki gizli bölmede 14 kilogram esrar ile 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Alaybey
Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, duvarda yapılan ve üzeri duvar kağıdı ile kapatılmış gizli bölmede, paketlenmiş halde 14 kilogram toz esrar ve 6 bin uyuşturucu hap buldu. 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 TL'nin de ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
- Gaziantep
Antalya'da Tarkan'ın ölmeden mezar taşını yaptılar
Yolun ortasındaki mezarı görenler durup başında dua ediyor
İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı
Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok