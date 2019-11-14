İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
7 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Burak D'nin (22), Mudanya'da dadandığı kurum ve işyerlerinden televizyon, bilgisayar çaldığı tespit edildi. 11 suçtan sabıkalı olarak yakalaması bulunan Burak D, asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde sonunda yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgulamasının sonunda mahkemeye sevk edilen Burak D. tutuklandı. - BURSA
Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı