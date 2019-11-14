İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
6 saat önce
İş yeri faresi kıskıvrak yakalandıBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Burak D'nin (22), Mudanya'da dadandığı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çaldığı tespit edildi. 11 suçtan sabıkalı olarak yakalaması bulunan Burak D, asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde sonunda yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgulamasının sonunda mahkemeye sevk edilen Burak D. tutuklandı.
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