Son Dakika Haberleri: İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
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İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

6 saat önce

İş yeri faresi kıskıvrak yakalandıBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.

İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çalan hırsız, polisin amansız takibi sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Burak D'nin (22), Mudanya'da dadandığı kurum ve iş yerlerinden televizyon, bilgisayar çaldığı tespit edildi. 11 suçtan sabıkalı olarak yakalaması bulunan Burak D, asayiş ekiplerinin sıkı takibi neticesinde sonunda yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgulamasının sonunda mahkemeye sevk edilen Burak D. tutuklandı.

İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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