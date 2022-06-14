İş yeri faresi polisten kaçamadı

Nevşehir'de iki ayrı iş yerinden toplam değeri 105 bin TL olan bakır kablo ve metal çalan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden yaklaşık maddi değeri 45 bin TL olan hurda bakır ile başka bir işyerinden piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL değerinde 150 metre uzunluğunda bakır kablo ve 200 kg ağırlığında metal çalan M.A.S., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - NEVŞEHİR