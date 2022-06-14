İş yeri faresi polisten kaçamadı

Eskişehir'de 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi tarafından farklı tarihlerde gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında, Odunpazarı İlçesi'nde bulunan 3 ayrı iş yerinde gerçekleşen ve toplam 3 bin 900 lira maddi zarara neden olan hırsızlık olaylarını M.K.D., tarafından gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR