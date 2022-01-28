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İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

28.01.2022 18:01
İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde 593 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerinde 593 kök Hint keneviri ile 20 gram esrar tohumu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir iş yerinde uyuşturucu serasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İş yerinde yapılan aramada 593 kök (65 kilo 250 gram) kök Hint keneviri, 20 gram esrar tohumu ile kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kenevir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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