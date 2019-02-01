Son Dakika Haberleri: İş Yeri Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İş Yeri Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir iş yerine girerek kasada bulunan bozuk paraları çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İş Yeri Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da, bir iş yerine girerek kasada bulunan bozuk paraları çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde bulunan H.C'ye ait bir iş yerine giren A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs, iş yeri içerisindeki kasada bulunan bozuk paraları aldı. Aldıkları paralarla kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anlarının saniye saniye kaydettiği güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların daha önceden hırsızlık gibi birçok olaya karıştıkları da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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