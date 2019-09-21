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İş yeri hırsızları kamerada

1 saat önce

İş yeri hırsızları kamerada Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri hırsızları kamerada

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merzifon İlçe Sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da kıskıvrak yakalanarak Merzifon'a getirildi.

Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç ve F.Ç emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

İş yeri hırsızları kamerada

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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