İş yeri hırsızları kamerada
Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Merzifon İlçe Sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da kıskıvrak yakalanarak Merzifon'a getirildi.
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç ve F.Ç emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.