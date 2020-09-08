İş yeri hırsızları kamerada - Son Dakika

İş yeri hırsızları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Olay, Şahinbey İlçesine bağlı İstiklal Mahallesinde gerçekleşti. Bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri 2 şüpheliyi yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:56 - Kaynak: İHA
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