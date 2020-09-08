İş yeri hırsızları kamerada - Son Dakika

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı İstiklal Mahallesinde gerçekleşti. Bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri 2 şüpheliyi yaptıkları operasyonlarla gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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