İş yeri hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yeri hırsızları tutuklandı - Son Dakika

İş yeri hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yeri hırsızları tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre,26 Ocak günü İzmit'te bir iş yerine kepengi kırarak giren şahıslar içeride bulunan 10 bin TL'yi çalarak gözden kayboldu. Durumu daha sonra fark eden iş yeri görevlilerinin şikayeti sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan M.K. ve D.K. adlı şüpheliler, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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