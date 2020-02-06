İş yeri kapanışları azaldı - Son Dakika
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İş yeri kapanışları azaldı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk ayında 8 bin 465 iş yeri kapandı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın ilk ayında 8 bin 465 iş yeri kapandı. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 düştü." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin esnaf ve sanatkar sayılarını değerlendirdi.

Ocak sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 813 bin 804 olduğu bilgisini veren Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı 1 milyon 976 bin 265 oldu. Yılın ilk ayında 28 bin 299 iş yeri açıldı. İş yeri açılışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Yılın ilk ayında 8 bin 465 iş yeri kapandı. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ocak ayında en fazla iş yeri açılış ve kapanışının İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa'da gerçekleştiğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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