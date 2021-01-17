İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada - Son Dakika

İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
17.01.2021 14:22
İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada Gaziantep'te bir işyerinin kasasından para çalan şahıs önce kameraya sonra yakalandı.
İş yeri kasasından para çalan hırsız kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinin kasasından para çalan şahıs önce kameraya sonra yakalandı.
Olay Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Eydibaba Mahallesi Korutürk caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen hırsız kasadan bulunan paraları alarak kaçtı. Kameraya yakalanan hırsız polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Şahsın 6 hırsızlık olayının şüphelisi A.Ü. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
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