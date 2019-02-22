İş Yeri Kül Olan Berber Yardım Bekliyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle berber dükkanı yanan 4 çocuk babası Burhan Tolu yardım bekliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle berber dükkanı yanan 4 çocuk babası Burhan Tolu yardım bekliyor.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Bakbak sokak içerisinde erkek kuaförlüğü yapan 41 yaşındaki Burhan Tolu sabah erken saatlerde iş yerinin yanmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Evi ve iş yeri kira olan Burhan Tolu, ekmek teknesinin bilinmeyen bir nedenle yanmasının ardından zor günler geçiriyor.



Olay sonrası açıklamalarda bulunan ve mağduriyetinin giderilmesini isteyen Tolu, "Olay sabah erken saatlerde meydana geldi. Komşumuz sabah namazına kalkarken dumanı fark ediyor ve yangını görüyor. Daha sonra polise ve itfaiyeye bilgi verip beni aradı. Ben de olay yerine geldiğimde dükkanım tamamen yanmıştı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Evim ve iş yerim kiraydı. 4 tane çocuğum var. Bir ekmek teknem vardı o da gitti. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum" diye konuştu.



Olayın ardından itfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları devam ederken, günlerdir çalışamayan Tolu yetkililerden kendisine yardım edilmesini istiyor. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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