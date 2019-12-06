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İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı

6 saat önce

Malatya'da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

İş yeri kurşunlama olayının faili yakalandı, System.String[]

Malatya'da iki ayrı işyerine silahla saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde iki ayrı iş yerine silahla saldırı düzenleyen ve Yamaç Mahallesi'ndeki bir okulda tehdit olayına karıştığı tespit edilen E.Ö. (25), polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 adet silah ele geçirildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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