Son Dakika Haberleri: İş Yeri Kurşunlayan 5 Şüpheli Yakalandı

İş Yeri Kurşunlayan 5 Şüpheli Yakalandı

15 dakika önce

Mamak'ta geçen yıl bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İş Yeri Kurşunlayan 5 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Mamak'ta geçen yıl bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir iş yerine 25 Eylül 2018'de düzenlenen silahlı saldırının ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırganların kimliklerini ve ikamet adreslerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekiplerince, 5 şüpheli yakalanırken ikametlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 28 adet fişek, bir kurusıkı tabanca, bir faturasız pompalı tüfek, 2 av tüfeği fişeği ve 12 adet boş tabanca fişeği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Mamak, Jandarma, Güncel
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