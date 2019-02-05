İş Yeri Kurşunlayan 5 Şüpheli Yakalandı

Mamak
'ta geçen yıl bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs
Mahallesi'ndeki bir iş yerine 25 Eylül
2018'de düzenlenen silahlı saldırının ardından Ankara
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırganların kimliklerini ve ikamet adreslerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Jandarma ekiplerince, 5 şüpheli yakalanırken ikametlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 28 adet fişek, bir kurusıkı tabanca, bir faturasız pompalı tüfek, 2 av tüfeği fişeği ve 12 adet boş tabanca fişeği ele geçirildi.