İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı

20.04.2022 23:32

İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı Kocaeli'de hırsızlık yapan iki şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de hırsızlık yapan iki şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Mart Pazar günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.A. ve A.D. isimli iki şahıs 21 bin 500 TL değerinde iş yeri malzemesi ve laptop çalındı. Olaya ilişkin iki şahıs, 19 Nisan Salı günü Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. A.Y.A. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından, 20 Nisan Çarşamba günü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
Aksaray'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı Aksaray'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
21:26 Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 23:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement