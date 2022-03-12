İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar - Son Dakika
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İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar

12.03.2022 10:54

İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinin önünde doğum yapan kediye önce çevre esnafı ardından da belediye ekipleri sahip çıktı Doğum yapan kedi ve yavruları Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı Manisa'nın...

İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinin önünde doğum yapan kediye önce çevre esnafı ardından da belediye ekipleri sahip çıktı

Doğum yapan kedi ve yavruları Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gebe bir kedi, doğum anı erken gelince, iş yeri kapısının önünde doğum yaptı. İş yeri sahibi ve vatandaşlar tarafından karton bir kutuya yerleştirilen kedi, doğumu tamamladıktan sonra yavrularıyla birlikte belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde hizmet veren Prestij Kıraathanesi çevresinde yaklaşık on yıldır yaşayan ve çevre esnafları tarafından 'Zilli' olarak çağrılan kedi, doğum sancılarının aniden bastırması üzerine kıraathanenin giriş kapısı önünde doğum yaptı. Hareketlenmeye başlayan ve doğum yapacak yer bulanmayan kedi, kapı önünde aniden doğum yapmaya başladı. Çevresinde bulunan vatandaşlara aldırmadan doğumuna devam eden, kedi bir batında 4 yavru dünyaya getirdi.

Hayvan severler tarafından kapı kenarına karton kutuların içine alınan kedi ve yavruları soğuktan korunmaya çalışıldı. İşyeri sahibi Umut Koç tarafından Alaşehir Belediyesi veteriner hekimlerine haber verildi. Alaşehir Belediyesi veteriner hekimi Ali Can Uysal ve ekibi, doğum yapan anne kedi ve 4 yavrusuna sahip çıkarak koruma altına aldı. Belediye veteriner hekimi Ali Can Uysal, "Kedi sıkışınca doğum yapabileceği, güvenli bir yer bulamadığı için, yavrularını burada doğurmak zorunda kalmış. Anne ve yavrularının sağlık durumu iyi, bundan sonra bizim güvenliğimizde olacaklar." dedi.

İş yeri sahibi Umut Koç ise, "Yaklaşık on yıldır çevremizde yaşayan Zilli isimli kedi, bu gün aniden kapı önünde doğum yapmaya başladı. Her halde doğum yapacak güvenli bir yer bulamadı, buraya gelince de sıkışmış olmalı ki, birden doğurmaya başladı. Çevrede bulunanların bakışları arasında doğum yapan kedi, doğumu tamamladıktan sonra, belediye veteriner hekimlerine haber verdik, ekipler korumaya aldılar" diye konuştu.

Alaşehir Belediyesi tarafından bakımı üstlenen kedi ve 4 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar
İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar
İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar

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Alaşehir, Manisa, Doğum, kedi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İş yeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar - Son Dakika


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