Kayseri'de silahlı saldırı! Yerel şarkıcı seken kurşunun hedefi oldu

Aslında hedefleri başkaydı! Seken kurşunlar yoldan geçen şarkıcıya isabet etti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinin önünde oturan Tamer Deveci, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SEKEN KURŞUN ŞARKICININ BACAĞINA İSABET ETTİ

Deveci, sağ bacağından yaralandı. Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına ise seken kurşunlardan biri isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.