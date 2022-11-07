Kayseri'de silahlı saldırı! Yerel şarkıcı seken kurşunun hedefi oldu - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı saldırı! Yerel şarkıcı seken kurşunun hedefi oldu

07.11.2022 13:31

Kayseri'de iş yerinin önünde oturan bir şahıs, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanırken, saldırı esnasında yoldan geçmekte olan yerel şarkıcı Ahmet Kaplan da seken kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinin önünde oturan Tamer Deveci, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SEKEN KURŞUN ŞARKICININ BACAĞINA İSABET ETTİ

Deveci, sağ bacağından yaralandı. Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına ise seken kurşunlardan biri isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Ahmet Kaplan, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı saldırı! Yerel şarkıcı seken kurşunun hedefi oldu - Son Dakika

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