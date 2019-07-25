Son Dakika Haberleri: İş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

1 saat önce

Adana'da çay ocağı işletmecisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü, System.String[]
Adana'da çay ocağı işletmecisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çay ocağı işletmeciliği yapan İzzettin Şeker sabah iş yerini açtı. İşlerini bitirdikten sonra iş yerinin ön tarafına oturan Şeker'e saat 10.00 sıralarında plakası çamurla kapatılmış bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Vurulan Şeker yere düşerken, saldırganlar otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeker'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında belirlenen otomobil ve içindeki 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen İzzettin Şeker'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA
Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem Kapıkule'de 6 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:47:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]