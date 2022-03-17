300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada - Son Dakika
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300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada

17.03.2022 14:05

AKSARAY'da 2 kişi, iş yerinin önüne satılması için koyulan 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanını sürükleyerek çaldı.

AKSARAY'da 2 kişi, iş yerinin önüne satılması için koyulan 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanını sürükleyerek çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Şifa Çelik, "Hurda parasına, 200-300 liraya satacaklar; değeri, 10 bin liraydı" dedi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi'nde, Şifa Çelik'in iş yerinin önünde meydana geldi. Çelik, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önüne satmak için koydukları yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Çelik, 2 kişinin kazanı bir süre sürükledikten sonra üç tekerlekli motosiklete yükleyip, götürdüklerini gördü. Bunun üzerine polise ihbarda bulunuldu. Polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Şifa Çelik, "Bu kazanı müşterimizden ikinci el olarak aldık. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında kazanı sürükleyerek götürmüşler. Kameralara yansıyan görüntülerde 2 kişi yüzlerini kapatmışlar. Bu kazanı hurda parasına, 200-300 liraya satacaklar. Kazanın değeri, 10 bin liraydı" dedi.


300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 300 kiloluk kalorifer kazanını sürükleyerek çaldılar; o anlar kamerada - Son Dakika


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