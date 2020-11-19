İş yeri önündeki botu çaldı - Son Dakika

ISPARTA'da askeri malzeme satışı yapılan iş yeri önünde bulunan bir çift botun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pirimehmet Mahallesi'nde bir askeri malzeme dükkanı önünde meydana geldi. Dükkanın önüne konulan bir çift bot, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Botların yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, güvenlik kamerasını izlediğinde botların çalındığını tespit etti. İş yeri sahibi polis ekiplerine haber verirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan botun çalınma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde botları gözüne kestiren şüphelinin içeriyi kontrol ettikten sonra botları alarak uzaklaşması yer aldı.