İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ KAKTÜS ÇALINDI - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözleme evi önünde bulunan kaktüs bitkisi, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. İş yeri sahibi Sabriye Köşe, çiçeği çalan kişiye, Benden isteseydi verirdim. Ama çiçeği saksısıyla götürmek nedir Lütfen benim çiçeğimi getir. Benim için manevi olarak çok değerli diye seslendi.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan gözleme evinin sahibi Sabriye Köşe, salgın ve kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir kapalı olmasına rağmen her gün kapının önünde bulunan çiçeklerini sulamaya gelmeyi sürdürürken, geçen cumartesi günü iş yeri önünde saksıda duran kaktüsün olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sabriye Köşe, cuma günü saat 20.30 sıralarında iş yerine gelen bir kadının kaktüsü saksıyla birlikte alıp götürdüğünü gördü. Köşe, Kapalı olduğumuz sürede ben her gün buraya gelerek bu çiçekleri suladım. Çiçekleri sularken, kaktüsün çiçek açtığını gördüm ve çok sevindim. Bugün personel gelince onlara da kaktüsün çok güzel çiçek açtığını, görüp görmediklerini sordum. Onlar 'görmedik' deyince çıkıp baktığımda kaktüs yerinde yoktu. Hemen güvenlik kamerasını kontrol ettiğim de, bir kadının gelerek, çiçeğimi saksısıyla alıp gittiğini gördüm dedi.

'BENDEN İSTESEYDİ, VERİRDİM'

İsteyenlere çiçeklerinden verdiğini anlatan Köşe, Mahallede birçok kadın benden çiçek istiyor, ben de onlara veriyorum. Benden isteseydi, yine verirdim. Ama çiçeği saksısıyla götürmek nedir Bu çiçeğin maddi değeri yok belki ama manevi olarak önemli. Ben onlara gözüm gibi bakıyorum diye konuştu.

Çiçeği alan kadına seslenen Köşe, Lütfen benim çiçeğimi getir. Benim için manevi olarak çok değerli dedi. Sabriye Köşe, çiçeği çalan kadınla ilgili suç duyurusunda bulunacağını da söyledi.