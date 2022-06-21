İş yeri önünden malzeme hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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İş yeri önünden malzeme hırsızlığı kamerada

21.06.2022 10:57
İş yeri önünden malzeme hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da bir iş yerinin önünden 4 gün içinde iki kez pet şişe sular ve paletlerin yüzleri maskeli şüphelilerce çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da bir iş yerinin önünden 4 gün içinde iki kez pet şişe sular ve paletlerin yüzleri maskeli şüphelilerce çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde içecek satışı yapan Ferhat Solak, sabah iş yerine geldiğinde kapının önünde bulunan pet şişe sular ile paletlerin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Solak, 11-15 Haziran tarihleri arasında 2 kez soyulduğunu fark edip durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını izleyen Solak, 2 kişinin dükkan önündeki paletler ile suları motosiklete yükleyip, götürdüklerini gördü. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Ferhat Solak, "Hırsızlar bizim sermayemize ortak çıktılar. Sularımızı ve paletlerimizi çalıyorlar. Akşam saat 17.00 gibi bizim işimiz bitiyor ve evimize gidiyoruz. Akşam ezanına yakın geliyorlar ve hırsızlık yapıyorlar. 2 ay önce de aynı kişiler kameramızı kırmıştı. Zaten bu kişiler yüzlerini kapatıp geliyorlar. Bir hafta içinde 2 palet suyum çalındı ve 5-6 bin lira zararım var. Birde paletlerin tanesi 200 lira ve yaklaşık 200 tane paletimiz çalındı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yeri önünden malzeme hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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