İş yeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza - Son Dakika

İş yeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen betonu söktü

BİLECİK - Bilecik'te, dükkan önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken, izni olmayan esnafa da ceza kesildi.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde döner çeşitleri satan iş yeri dün dükkanının önüne beton kalıpları çakması üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Ekipler tarafından uyarılan iş yeri sahibi, zabıtaların uyarılarına aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıplarının içine beton döktürdü. Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerine gelerek gerekli tespitleri yaptı. Ardından Bilecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü.

İş yeri sahibine gerekli ceza yazılırken, yapılan kırım sırasında zarar gören kaldırım taşı olursa iş yeri sahibi tarafından veya belediye tarafından yapılarak ücreti iş yerinden tahsil edileceği açıklandı.

Öte yandan iş yeri sahibinin, meyilli kaldırımı düzletmek için beton döktüğü öğrenildi.