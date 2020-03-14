İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika

İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana silahlı saldırıda iş yeri sahibi dükkanın önünde silahla vurularak yaralandı.

İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana silahlı saldırıda iş yeri sahibi dükkanın önünde silahla vurularak yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Enver Ören caddesi üzerinde bir dükkan önünde meydana geldi. Dağhan Y., (36) isimli işyeri sahibi işyerinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Saldırı sonucu Dağhan Y., bacağından hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, Ören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı "Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:57:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yeri sahibi dükkanının önünde silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]