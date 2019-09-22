Son Dakika Haberleri: İş yeri sahibi tartıştığı şahsı silahla yaraladı
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İş yeri sahibi tartıştığı şahsı silahla yaraladı

1 saat önce

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş yerine gelerek kendisiyle tartışan şahsı silahla vurarak yaraladı.

İş yeri sahibi tartıştığı şahsı silahla yaraladı, System.String[]

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş yerine gelerek kendisiyle tartışan şahsı silahla vurarak yaraladı.


Olay, öğleden sonra Gümüşova ilçesinde kaymakamlık önündeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. isimli şahıs iş yerinde otururken içeri giren K.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, M.Y. çekmeceden silahını çıkararak K.U'yu sağ ayağından vurdu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Y. gözaltına alındı. - DÜZCE

Gümüşova, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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