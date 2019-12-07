Son Dakika Haberleri: İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada
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İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı.

İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl Metal Sanayi'de faaliyet gösteren mobilya firmasına saat 01.00 sıralarında 43 LN 038 plakalı kamyonet ile gelen 3 kişi, suntaları çalmak istedi. Ancak bu sırada bir aracın geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonetle uzaklaştı. Yarım saat sonra geri dönen hırsızlar, suntaları kamyonetin kasasına yüklemeye başladı. Bu sırada olayı gören bir kişi, iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibini gören 3 şüpheli, geldikleri kamyoneti bırakıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, kamyonet ise emniyet bahçesine çekildi.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
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