Son Dakika Haberleri: İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada
Son Dakika Güncel İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada - Son Dakika

İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı.

İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl Metal Sanayi'de faaliyet gösteren mobilya firmasına saat 01.00 sıralarında 43 LN 038 plakalı kamyonet ile gelen 3 kişi, suntaları çalmak istedi. Ancak bu sırada bir aracın geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonetle uzaklaştı. Yarım saat sonra geri dönen hırsızlar, suntaları kamyonetin kasasına yüklemeye başladı. Bu sırada olayı gören bir kişi, iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibini gören 3 şüpheli, geldikleri kamyoneti bırakıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, kamyonet ise emniyet bahçesine çekildi.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


- Bursa
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:57:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]